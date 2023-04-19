Cumhurbaşkanı Erdoğan: SSK döneminde Bay Bay Kemal başarısızlığın kitabını yazmış

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK'yı batırdığı dönemde yazdığı 'Vur Ama Dinle' isimli kitabı gösteren Erdoğan, "SSK döneminde Bay Bay Kemal başarısızlığın kitabını yazmış" şekkinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kitabı göstererek şunları söyledi:

Burada ufak bir kitapçık var. Bay Bay Kemal'in SSK'nın başında olduğunda hazırladığı bir kitapçık. İçinde neler neler var. O çöküşünün kendi ağzından beyanları var. Savaş Ay'ın programındaki sefaleti burada kendi dilinden anlatıyor. 'Yanlışlarımız var ama biraz da bizi dinleyin' diyor. Tabi herkes başına geçtiği kurumun başarısını kitaplaştırır. Bay Bay Kemal ise başarısızlığının kitabını yazmış. 'Vur Ama Dinle' başlıklı bu kitabı hazırlamış. Bizzat kendi ağzından başarısızlığının itirafı var. Ama o kadar pişkin ki bunu kabul edemiyor.



Ben Kasımpaşa'da doğdum büyüdüm. Cemil Taşçıoğlu'nun adını verdiğimiz hastane Okmeydanı SSK Hastanesi'ydi. Rahmetli Savaş Ay hayatta olsaydı, bugünün şehir hastanelerini görseydi, o zaman o özlemini duyduğu hastaneleri görmüş olacaktı.



Öyle haller var ki... Ben siyasette il başkanı olduğum dönemde teşkilatlarımdan bir tanesindeki kardeşlerimden bir tanesinin eşi Okmeydanı SSK Hastanesi'nde doğum esnasında hayatını kaybetti. Çocuğunu neredeyse rehin alacaklardı.



Bay Bay Kemal, senin devlet diye halk diye bir derdin var mı? Sen bize ne anlatıyorsun? Sonra kalkar böyle saçma bir broşür hazırlarsın. 14 Mayıs bunların hesabının verildiği gün olacak.



Bu hafta Kocaeli'nde bir şehir hastanesi açılışını yaptık. Bunları yaptık ve önümüze çeviren hasta yakınları bize, 'Allah sizden razı olsun' diyor. Şimdi bakıyorum eski hastanenin durumuna. Nereden nereye...



Ey benim sevgili vatandaşım bir tarafta bu hastaneleri hayata geçiren Tayyip Erdoğan ve ekibi, Cumhur ittifakı var. Bir tarafta Bay Bay Kemal ve batırdığı SSK var. Bir tarafta dağdan, Kandil'den, 'Bay Bay Kemal'in yanındayız' diyen teröristlerin savunduğu 7'li masa var. Bir tarafta ise milletinin her şeyine sahip çıkmanın ahdi içinde olan bir Cumhur İttifakı var.