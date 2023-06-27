Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tendürek'te görevli Mehmetçik ile bayramlaştı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aracılığıyla Tendürek Jandarma Üs Bölgesi'nde görevli Mehmetçik ile bayramlaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Böyle bir üssün kurulmuş olması inanıyorum ki terörle mücadelede bizi çok daha başarılı, çok daha muvaffak kılacaktır" dedi.

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Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasında bulunan Tendürek Jandarma Üs Bölgesi'nde görevli Mehmetçik ile bir araya gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirilen telefon görüşmesine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Üsteki askerlerle bir süre sohbet eden Yerlikaya, telefonla görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ziyaret hakkında bilgi verdi, Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

"Sizler bu işin zaten emniyet supabısınız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Yerlikaya'nın telefonundan seslendiği personelin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, "Böyle bir üssün kurulmuş olması inanıyorum ki terörle mücadelede bizleri çok daha başarılı, çok daha muvaffak kılacaktır. Sizler de bu işin zaten emniyet supabısınız" dedi.

Erdoğan, Bakan Yerlikaya'yı personeli bir araya getirmesi dolayısıyla tebrik ederek, "Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Kurban Bayramı'nın inşallah dünyadaki birlik, beraberliğe, barışa vesile olmasını diliyorum, sizleri Allah'a emanet ediyorum" diye konuştu.

Vali Yerlikaya'nın paylaşımı

İçişleri Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşıma, "Bu akşam, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Tendürek Jandarma Üs Bölgesi'ndeki ziyaretimizde telefonla kahramanlarımızın Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Kahramanlarımızın aziz vatan toprağının her karışında, canı pahasına görev yaptığını biliyor, görüyor, Allah için şahit oluyorum. Milletimiz bu fedakarlıklar sayesinde evinde, işinde, köyünde, şehrinde, memleketimizin her köşesinde huzur içinde… Bu fedakarlıklarınız tarihimizin altın sayfaları arasında yer alacaktır. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin" notunu düştü.