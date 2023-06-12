Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışındayken yerine Cevdet Yılmaz vekalet edecek

ensonhaber.com
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Resmi Gazete'de yayınlandı
Resmi Gazete'de yayınlanan tezkerede şu ifadeler yer aldı:
12-13 Haziran 2023 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığı'na Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sının 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecektir.