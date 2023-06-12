Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışındayken yerine Cevdet Yılmaz vekalet edecek
ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı vekalet edecek.

Resmi Gazete'de yayınlandı

Resmi Gazete'de yayınlanan tezkerede şu ifadeler yer aldı:

12-13 Haziran 2023 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığı'na Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sının 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecektir.