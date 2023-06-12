Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışındayken yerine Cevdet Yılmaz vekalet edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığı'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayınlandı.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Resmi Gazete'de yayınlandı

Resmi Gazete'de yayınlanan tezkerede şu ifadeler yer aldı: