AA & Ensonhaber

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden derinden etkilenen illerimizden biri de Gaziantep'ti.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere eşi Hatice Nur Yerlikaya ile Nurdağı ilçesine gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Nurdağı Geçici Konaklama Merkezi'nde konteynerde kalan depremzedelerle buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gülümseten talimat

Afetzedelerle bir süre sohbet edip bayramlarını kutlayan Yerlikaya, konteynerde kalan depremzede Ali ve Ayşe Aydın çiftine misafir oldu.

Yerlikaya aileyi telefonla aradığı Cumhurbaşkanı ile görüştürdü.

Aydın ailesinin bayramını kutlayan Erdoğan, Yerlikaya'dan depremzede çiftin 9 yaşındaki kızı Özlem'e bayram harçlığı vermesini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Yerlikaya'ya gülümseten harçlık talimatı

Depremzede çiftin kahve davetini kırmadı

Gaziantep ziyaretlerinin ardınan Kilis'e geçen Yerlikaya, Kilis Konteyner Kent'te afetzedelerin taleplerini dinledi.

Vatandaşlarla bayramlaşan Yerlikaya, konteynerde yaşayan İsmail ve Gönül Okkiprik çiftinin kahve davetini kabul ederek bir süre aileyle konteynerde sohbet etti.