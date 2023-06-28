Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Yerlikaya'ya gülümseten harçlık talimatı Gaziantep'te konteynerde kalan depremzedelerle bayramlaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın ailesini telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürdü. Erdoğan, Yerlikaya'dan depremzede çiftin 9 yaşındaki kızı Özlem'e bayram harçlığı vermesini istedi.

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AA & Ensonhaber

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden derinden etkilenen illerimizden biri de Gaziantep'ti.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere eşi Hatice Nur Yerlikaya ile Nurdağı ilçesine gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Nurdağı Geçici Konaklama Merkezi'nde konteynerde kalan depremzedelerle buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gülümseten talimat

Afetzedelerle bir süre sohbet edip bayramlarını kutlayan Yerlikaya, konteynerde kalan depremzede Ali ve Ayşe Aydın çiftine misafir oldu.

Yerlikaya aileyi telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürdü.

Aydın ailesinin bayramını kutlayan Erdoğan, Yerlikaya'dan depremzede çiftin 9 yaşındaki kızı Özlem'e bayram harçlığı vermesini istedi.

Depremzede çiftin kahve davetini kırmadı

Gaziantep ziyaretlerinin ardınan Kilis'e geçen Yerlikaya, Kilis Konteyner Kent'te afetzedelerin taleplerini dinledi.

Vatandaşlarla bayramlaşan Yerlikaya, konteynerde yaşayan İsmail ve Gönül Okkiprik çiftinin kahve davetini kabul ederek bir süre aileyle konteynerde sohbet etti.