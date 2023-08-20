Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Macaristan'da yoğun ilgi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kuruluş günü etkinleri için bulunduğu Macaristan'da, çeşitli diplomatik temaslarda bulunurken, görüşmelerin yapıldığı otelin önünde kendisini selamlayan Macar vatandaşlarla da sohbet etti.

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan’ın Kuruluş Günü kutlamaları ile Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne katılmak üzere geldiği Macaristan’da temasları sürüyor.

Özbekistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Erdoğan, Karmelita Manastırı’nda Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşmesinin ardından Matild Palace Otel’de Macaristan’da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı ile de görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle geldiği başkent Budapeşte'de Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye’nin Macaristan Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Zafer Çubukçu da eşlik ediyor.

Otelin önünde vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin yapıldığı otelin önünde kendisine sevgi gösterisinde bulunan Macar vatandaşları selamladı, bazı vatandaşlarla sohbet etti.