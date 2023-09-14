Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a: Hani gelecektin, gelmedin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G-20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan ayaküstü sohbetine de yer verdi. Erdoğan'ın Macron'a, "Hani gelecektin, gelmedin" diyerek takılması dikkat çekti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8-10 Eylül tarihlerinde Hindistan'daki G-20 Liderler Zirvesi'ne katıldı. Yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Erdoğan, ziyareti sırasında çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla kritik görüşmeler gerçekleştirdi. Macron'dan paylaşım Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Erdoğan ile zirvedeki ayaküstü görüşmesine ilişkin gülümseten anları sosyal medya hesabından paylaştı. Macron ile ayaküstü denk gelen Erdoğan'ın, "Libya hakkında konuşacaktık hani? Gelecektin, gelmedin" sözleri dikkat çekti. Macron ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Gelecektim fakat yurt dışındaydınız. Tamam, geleceğim" diyerek yanıt verdi. Erdoğan, sözlerinin devamında, "Gel tabi gel. Anlaştık mı?" derken Macron, "Evet, geleceğim. Kendinize dikkat edin" ifadelerini kullandı.

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