Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müslümanları hedef alan saldırılara tepki Müslümanları hedef alan saldırılara tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya genelindeki 2 milyar Müslümanın kutsallarına saldırmanın, fikir özgürlüğü kisvesiyle meşrulaştırılmasını asla kabul etmiyoruz" dedi.

AA & Ensonhaber

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen akşam yemeğinde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, çoğunlukla Müslümanları hedef alan saldırıların yarın kökeni, dili, kültürü, inancı farklı gruplara yönelmesi kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek, "Dünya genelindeki 2 milyar Müslümanın kutsallarına saldırmanın, fikir özgürlüğü kisvesiyle meşrulaştırılmasını asla kabul etmiyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk-Amerikan ilişkilerini zehirlemek için hareket eden çıkar grupları var. Hakikatleri anlatarak, Türkiye'yi temsil ederek bunlara set çekeceğiz. Devletler arası ilişkilerde görüş ayrılıkları normaldir. Ancak (ABD ile) ortak paydaların daha fazla olduğunu çok sayıda fırsat penceresi olduğunu biliyoruz. (Türkiye-ABD ilişkileri) Önümüzdeki dönemde iş birliğimizi ortak çıkarlar temelinde daha da ilerleteceğiz" ifadelerini kullandı.