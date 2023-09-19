Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya açıklaması: Batı'ya güvendiğim kadar güveniyorum Amerikan PBS kanalına konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 50 yıldır Avrupa Birliği'nin kapısında bekliyoruz ve şu anda Rusya'ya Batı'ya güvendiğim kadar güveniyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'nin New York kentinde Amerikan PBS kanalına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, bir soru üzerine, "Son 50 yıldır Avrupa Birliği'nin (AB) kapısında bekliyoruz ve şu anda Rusya'ya Batı'ya güvendiğim kadar güveniyorum" ifadelerini kullandı.

İsveç'in NATO üyeliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD'nin Türkiye'ye F 16 savaş uçağı satışı, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasıyla ilişkilendirilmemeli. Bu iki konunun birbiriyle bağlantılı olmaması gerektiğine inanıyorum" derken sözlerini şöyle sürdürdü:

İsveç verdiği sözleri tutmalı. Terör örgütlerinin gösteri ve faaliyetlerini durdurmaları gerekmektedir. İsveç sadece mevzuatta değişiklik yapmış gibi görünüyor ama yeterli değil.

"ABD ile iyi ilişkilerim olduğu gibi Rusya ile de olacak"

Recep Tayyip Erdoğan, "Amerika'yı mı, Rusya'yı mı tercih ediyorsunuz?" sorusuna, "Diplomasi dünya çapındaki uluslarla kazan-kazan senaryosuna dayalı temaslar kurmaktan ibarettir. Tıpkı ABD ile iyi ilişkilerim olduğu gibi aynı şekilde Rusya ile de iyi ilişkilerim olacak. Bu şekilde devam edeceğim" cevabını verdi.