Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geride bıraktığımız haftadaki yoğun mesaisi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesaisine hız kesmeden devam ediyor.

'Erdoğan Dijital Medya' hesabından yapılan paylaşıma göre Recep Tayyip Erdoğan, 21-27 Ağustos'ta 9 farklı program, toplantı ve açılışta yer aldı.

Haftaya Kabine Toplantısı ile başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Ağustos Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nın ardından millete sesleniş konuşması yaptı.

Erdoğan, 22 Ağustos Salı günü Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödül Töreni ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Yoğun mesaisi hafta boyunca sürdü

23 Ağustos Çarşamba günü canlı bağlantıyla Adıyaman Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni'ne katılan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Ağustos Perşembe günü ise AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu ve AK Parti 22. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Ağustos Cuma günü Bitlis'te 75 kalem kamu yatırımı ile özel sektör yatırımlarının resmi açılışını yaptı, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Erdoğan, 26 Ağustos Cumartesi günü Malazgirt Zaferi'nin 952. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu.