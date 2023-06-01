Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçları bugün açıklanacak İtiraz sürecinin tamamlanmasının ardından toplanacak Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur kesin sonuçlarını bugün açıklayacak.

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Türkiye, tarihinde ilk kez ikinci tur seçimi için sandık başına gitti, Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu karşı karşıya geldi.

Bir kez daha vatandaşın tercihi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, böylelikle 17. seçim zaferini elde etmiş oldu.

Kesin sonuçlar ilan edilecek

Gözler kesin sonuçlar için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) çevrildi.

İl Seçim Kurulu Kararları ve İl Birleştirme Tutanakları'na yapılan itirazları karara bağlayan YSK, kesin sonuçları bugün Resmi Gazete'de ilan edecek.

Sonuca göre YSK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını takdim edecek.