Cumhuriyet'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na destek yazısı Cumhuriyet'te yayınlanan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek yazısında, isimlerin değişmesinin çözüm olmadığı vurgulanırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevine devam etmesi gerektiğine dikkat çekildi.

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Ankara'nın en önemli gündemlerinden biri muhalefet...

Seçim mağlubiyetinin ardından başlayan değişim krizi, CHP'yi sarsmaya devam ediyor.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, istifa çağrılarına sırtını dönerken kendini eleştiren isimleri tek tek partiden gönderiyor.

Kılıçdaroğlu'na karşı en önce değişim naraları atan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve destekçileri ise taleplerinde ısrarcı.

Muhalefetteki bu çekişmeye fondaş medya da katıldı.

İmamoğlu'na karşı Kılıçdaroğlu'nun safında yer alan Cumhuriyet, açıktan İBB Başkanı'nı hedef aldı.

Gazetede isimsiz yayınlanan analiz yazısında, CHP'deki son süreç ele alındı.

"İsimlerin değişmesi çözüm değil"

Değişimin sözlük anlamına kadar irdelenen yazıda, isimlerin değişmesinin çözüm olmayacağına dikkat çekildi.

Köklü değişimin iki kaynağı olduğu belirtilen yazıda, "Bir kez daha yineleyelim, köklü değişimin iki ayağı vardır: Tüzüğün demokratik esaslara kavuşması, programının “emeğe dayalı, evrensel demokrasi, kamusal ekonomi ve sol” ilkelere kavuşması..." denildi.

Açıktan İmamoğlu'nun İBB Başkanlığına devam etmesi gerektiği vurgulanan yazıda, şu ifadeler kullanıldı:

"İmamoğlu İBB'de devam etmezse halka sözünü tutmamış olur"