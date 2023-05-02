Davutoğlu: Bugün Bakü'de Erbil'de olsam Konya gibi karşılanırım Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bakü'de, Nahçıvan'da ve Erbil'de, Konya'daki gibi karşılanacağını söyledi.

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14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesi siyasi parti lierleri ve temsilcilerinin hem alanlar da hem de ekranlarda maratonu devam ediyor.

Millet İttifakı'na mensup Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cem TV'de siyaset gündemine dair açıklamalarda bulundu.

"Bakü sokaklarında Konya gibi karşılanırım"

Davutoğlu, yurt dışındaki Türk coğrafyasında, kendisine Konya'da olduğu gibi muhabbet beslendiğini söyleyen Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bugün Bakü sokağına ineyim Konya gibi karşılanırım. Nahçıvan’a gideyim Taşkent gibi karşılanırım. Erbil’e gideyim orada da Konya gibi karşılanırım. Bakü’de sahile ineyim Konya gibi.

Konya'da aradığı ilgiyi bulamamıştı

Halbuki Davutoğlu, memleketi Konya'ya gittiğinde beklediği kalabalığı bulamamıştı..