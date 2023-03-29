Denizli'de fuhşa zorlayan eşine sinirlenip kızını boğarak evi yaktı Eşinin fuhşa zorladığını anlatan kadın, 2 yaşındaki bebeğini boğarak öldürmesinin ardından evi ateşe verdi. Yangında kocası kurtulan kadın, karakolda yaptıklarını itiraf etti.

DHA

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Gece saat 03.00 sıralarında Saraylar Mahallesi 360 Sokak'ta meydana gelen olay pes dedirtti.

Vatandaşlar gece saatinde 2 katlı binadan yükselen alevleri fark etti.

Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri 30 dakikalık çalışma ile alevleri söndürdü.

2 yaşındaki kızın cesedi bulundu

Ekipler yangının söndürüldüğü evde uyuyan 53 yaşındaki Mehmet Aydın'ı kurtarıp, 2 yaşındaki Zeynep Aydın'ın cesedi ile karşılaştı.

Morga kaldırıldı

Küçük kızın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Baba Aydın da polis merkezine götürüldü.

Anne kızını öldürüp evi yaktığını itiraf etti

Yangın sırasında adreste olmadığı belirlenen anne Hilal Aydın ise polis merkezine gidip, Zeynep'i gece yatağında uyuduğu sırada boğarak öldürdükten sonra evi ateşe verip, kaçtığını itiraf etti.

Eşinin fuhşa zorladığını anlattı

Hilal Aydın'ın polisteki ifadesinde; eşi Mehmet Aydın tarafından fuhşa zorlandığı iddiasıyla kızını öldürüp, yangın çıkardığını söylediği öğrenildi.

Hilal Aydın'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.