DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol istifa etti Seçimlerin ardından muhalefette yaprak dökümü sürüyor. DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol görevini bıraktığını duyurdu.

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Türkiye, tarihi seçimi geride bıraktı..

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52.18 oy oranıyla zafer kazandı.

Erdoğan'ın karşısında girdiği hiçbir seçimi kazanamayan Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 12'nci kez kaybetti.

Seçim sonrası Ankara'da hareketli günler yaşanırken, 6'lı masanın ortaklarından DEVA Partisi'nde istifa dalgası yaşanıyor.

Seçimlerden önce başlayan ve sonrasında da devam eden istifalara yenileri eklendi.

DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı istifa etti

DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol, görevini bıraktığını duyurdu.

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Erol, "Kamuoyuna Saygılarım" başlığıyla yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: