Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşı ile görüştü

İHA

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransız mevkidaşıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem maddesi Suriye'deki gelişmeler oldu.

"SURİYE HALKINA GÜÇLÜ DESTEK SUNULMALI"

Bakan Fidan, Suriye’deki geçiş sürecinin barışçıl, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir şekilde ilerletilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Bu süreçte uluslararası toplumun Suriye halkına her alanda güçlü bir destek sunmasının gerekliliğine dikkat çekti.