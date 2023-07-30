Dışişleri Bakanı Fidan, İsveçli mevkidaşı Billström ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'e, Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırıların engellenmesine yönelik somut adım beklediklerini söyledi.

AA & Ensonhaber

Son aylarda Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e yönelik Avrupa'da artan prpvokatif saldırılar, NATO üyeliği sürecindeki İsveç'in başını ağrıtıyor.

Bir yandan Türkiye'nin liste halinde talep ettiği terör örgütülerine destek veren kişilerin iadesi, bir yandan da İslamofobik saldırıların durdurulmasına yönelik şiddetli uyarılar sonrası diplomatik kanallar harekete geçirildi.

Bakan Fidan, İsveçli mevkidaşını uyardı: "Kutsal kitabımıza saldırıları engelleyin"

Bu gelişmelerin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveçli mevkidaşı Billström ile görüştü.

Bakan Fidan, görüşmede, ifade özgürlüğü kisvesi altında bu aşağılık eylemlere devam edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, İslam dünyasında büyük tepkiye yol açan saldırıların önlenmesi için İsveç hükümetinden somut adımlar beklendiğini kaydetti.

Görüşmede ayrıca, İsveç'in NATO üyelik sürecinin de ele alındığı bilgisi paylaşıldı.

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.