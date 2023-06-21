Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile görüşecek NATO'ya üye olabilmek için Türkiye'nin olumlu kararını bekleyen İsveç için girişimlerini sıkılaştıran ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi. ABD basını Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İngiltere'de Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceğini yazdı.

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İsveç'in aksine Türkiye'nin taleplerini yerine getiren Finlandiya, Türkiye'nin de onayıyla NATO'ya üye olmuştu.

Tutumunu yavaş yavaş değiştirmeye başlayan İsveç, sonunda terör örgütü destekçilerine hapis cezası öngören yasaya onay verdi.

1 Haziran'da yürürlüğe giren yasa ile terör örgütünün faaliyetlerini teşvik eden, güçlendiren veya destekleyenlere hapis cezası verilmesinin önü açıldı.

ABD'den yeni hamle

Yasa ile Türkiye'nin taleplerini yerine getirdiğini belirten İsveç için çabalarını sıklaştıran ABD'den yeni bir hamle geldi.

ABD basınından Al Monitor, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İngiltere'nin başkenti Londra'da Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceğini yazdı.

Al Monitor haberinde görüşmenin 21 -22 Haziran'da Londra'da düzenlenecek konferans kapsamında gerçekleşeceği bilgisine yer verildi.

Gündemin en önemli maddesi İsveç'in NATO'ya katılımı

Diplomatik kaynaklar Al-Monitor'a isminin açıklanmaması kaydıyla gündemin en önemli maddesinin İsveç'in NATO ittifakına katılımı olduğunu söyledi.

Aynı kaynaklar görüşme talebinin hangi taraftan geldiği sorusunu ise cevapsız bıraktı.

Türkiye'nin uzun süredir İsveç'in üyeliğine onay vermediğini hatırlatan Al Monitor, süreç ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

ABD, Türkiye'yi İsveç'in üyeliğini 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesi için zamanında onaylamaya çağırıyor. Ancak Recep Tayyip Erdoğan, İskandinav ülkesinin Türkiye'nin güvenlik endişelerini yeterince ele almadığını, özellikle de Ankara'nın terörist olarak gördüğü çok sayıda Türk vatandaşını iade etmeyi reddetmesini aktarmaya devam ediyor.

Yunanistan'da gündeme oturdu

Al Monitor'un haberi Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı.

Yunan basınından Ethnos, bu gelişmeyi, "Fidan ile Blinken, Londra'da buluşuyor" başlığı ile okurlarına sundu.

Haberde görüşmeye ilişkin, "Bu, Türkiye'nin Dışişleri Bakanı olmasından bu yana ABD'li bir mevkidaşı ile ilk görüşme olacak" denildi.

Kathimerini ise "Londra'da Blinken-Fidan görüşmesi" başlığını tercih etti.

Haberde, "Blinken-Fidan görüşmesi eğer gerçekten gerçekleşirse Fidan'ın yakın zamanda Türk diplomasisinin başına geçmesinden bu yana iki bakan arasındaki ilk yüz yüze görüşme olacak" ifadelerine yer verildi.