Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Başbakanı'na konuk oldu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında gittiği Penang'da Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü.

AA

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da ASEAN Dışişleri Bakanları toplantısı katılan Hakan Fidan, buradaki temaslarının ardından Malezya'ya geçti.

Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından kabul edildi.

Mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Malezyalı mevkidaşı Zambry Abdul Kadir ile de bir araya geldi, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve atılabilecek ortak adımlar ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmed Zahid Hamidi ile de bir görüşme gerçekleştirdi.