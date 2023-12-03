Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den, İsrail Dışişleri Bakanı Cohen'in paylaşımına tepki

AA

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Türkiye Cumhurbaşkanlığını etiketleyerek tepki çeken cümleler kurdu.

Cohen'in paylaşımının ardından Dışişleri'nden sert tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Cohen'in sosyal medya platformundaki paylaşımına ilişkin yazılı yanıt verdi.

"İşgalci gücün sivil nüfusa hunharca saldırıları meşru müdafaa kabul edilemez"

Sözü Keçeli'nin açıklaması şu şekilde:

"İsrail-Filistin sorununun geçmişinde de gördüğümüz üzere: İsrail, Filistinlilere baskı uygulamayı ve onların temel özgürlüklerini yok etmeyi sürdürdükçe; kolektif ve bireysel haklarını savunan Filistinli sayısı daha da artacak ve İsrail daha fazla direnişle karşılaşacaktır. Mevcut sorunun temelinde İsrail'in hukuku, insan haklarını ve evrensel ilkeleri tamamen hiçe sayan işgalci tutumu, yayılmacı zihniyeti ve baskıcı eylemleri yatmaktadır. İşgalci bir gücün, sivil nüfusa yönelik hunharca saldırıları hiçbir şekilde meşru müdafaa olarak kabul edilemez”