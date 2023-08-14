ensonhaber.com

İlker Koç'un moderatörlüğündeki Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayına konuk olan gazeteci Doğan Çağlar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yaptığı ittifak çağrısını ve Akşener'in bunu reddetmesini değerlendirdi.

Çağlar, "Devlet Bahçeli'nin eli geri çevrilmez" diyerek şunları söyledi:

Hazır sizi Devlet Bahçeli davet etmişken, bu çağrıya kulak verin. Devlet Bey, ismi gibi devletin ta kendisidir. Büyük adamdır, büyük liderdir, bilgedir. Devlet Bey'in eli geri çevrilmez, bence kendisine kulak versinler.



Devlet Bey Cumhur ittifakı'nda devletin bekası için bulunuyor. Bu ittifaka girerken herhangi bir makam ya da bakanlık talep etmedi. Şimdi Devlet Bey gibi lider sizi davet etmişken, bu daveti reddedemezsiniz.



Bu ülkedeki tüm ülkücülere, milliyetçilere, hangi parti altında olurlarsa olsunlar saygı duyuyoruz. Sayın Bahçeli'ye saygı duyarız. Bugün kendisi işaret ettiğinde bütün ülkücüler, milliyetçiler, o parti altında toplanır. Dolayısıyla Sayın Akşener bu çağrıya öncülük ederse bir ilki başarmış olur.



Sayın Akşener 1-2 puan kaybedeceğini sanıyor. Tam aksine 7-8 puan toplar, merkez sağa yerleşir ve gelecekte Sayın Erdoğan'ın ardından iktidarın en önemli adaylarından olacaktır.