Dr. Abdullah Çalışkan'dan Zeynep Yıldız ile Mehmet Baykan'a hayırlı olsun mesajı 23 ve 24. Dönem Kırşehir Milletvekili olan Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Genel Başkanı Dr. Abdullah Çalışkan, AK Parti'den listelere giren çalışma arkadaşları Zeynep Yıldız ve Mehmet Baykan için 'hayırlı olsun' paylaşımında bulundu.

ensonhaber.com Türkiye, 14 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçecek. Bu kapsamda partilerin milletvekili listeleri netleşti. AK Parti'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, titiz bir çalışma yürüttü. AK Parti, yenilenmiş bir kadroyla seçmen karşısına çıkacak. Dr. Abdullah Çalışkan'dan hayırlı olsun paylaşımı 23 ve 24. Dönem Kırşehir Milletvekili olan Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Genel Başkanı Dr. Abdullah Çalışkan, AK Parti listelerinin kesinleşmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Çalışkan, paylaşımında, "28. Dönem Milletvekilleri seçimleri için aday olan tüm isimlere seçim çalışmalarında başarılar diliyorum. Ayrıca Ankara ve Konya'dan aday olan vakıf başkan yardımcım Zeynep Yıldız ile Spor Konseyi Onursal Başkanımız Mehmet Baykan'a hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. (Mehmet Baykan) (Zeynep Yıldız)