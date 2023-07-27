Edirne'de canlı hayvan ve uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı Kentte jandarma ekiplerince uyuşturucu, tarihi eser ve canlı hayvan kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

DHA

Yurt genelinde asayişi ve güvenliği sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Yapılan çalışmalarla zehir tacirlerini bitirmek amaçlanıyor.

Öte yandan yurtta kaçakçılığa da geçit verilmiyor.

Kentte suç çetelerine geçit verilmedi

Çalışmaların ardından Edirne'de uyuşturucu, tarihi eser ve canlı hayvan kaçakçılarına yönelik operasyonun düğmesine basıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada uyuşturucu, tarihi eser ve canlı hayvan kaçakçılığına yönelik operasyonlar düzenledi.

Suç unsurları tespit edildi

4 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda; 905 gram kubar esrar, 9 kök Hint keneviri, Roma ve Bizans dönemine ait 237 sikke, tarihi eser niteliği taşıyan 73 metal obje, 175 taş obje, 16 yüzük, 4 mühür ve 1 dedektör, 21 belgesiz cins köpek ile 28 kimliksiz hünkari cins süs güvercini ele geçirildi.