Ekrem İmamoğlu: Bu yolculuğuma Genel Başkanımızın destek vermesi sevindiricidir

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CHP'de kurultay süreci öncesinde değişim rüzgarları eserken, bu rüzgarı başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel başkanlık adaylığına cesaret edemedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkamayan İmamoğlu, İstanbul için yerel seçimlerde yeniden aday olacağını duyurdu.

Bu beyandan sonra CHP'den ilk açıklama dün geldi.

"Elbette Ekrem İmamoğlu adayımızdır"

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, adaylarının Ekrem İmamoğlu olduğunu belirterek, "Bir insan bir görevde başarılıysa, neden değiştirilsin? Elbette Ekrem İmamoğlu adayımızdır." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı, parti içerisindeki rakiplerini ortadan kaldırma hamlesi olarak yorumlandı.

"Destek vermesi ve adayımızdır demesi sevindiricidir"

CHP'den gelen bu onay ise İmamoğlu'na soruldu.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan gelen bu açıklamanın sevindirici olduğunu söyledi.

İmamoğlu şöyle konuştu:

Seçim gününe kadar hiç hız kesmeyeceğiz. İBB Başkanı olarak, CHP'nin evladı olarak İBB Başkanlığı yolculuğunda yola çıkıyorum, bu yolda varım demekle niyetimi açıklamıştım.



Bu söylediğim kelimeden daha fazlasını kuramam. Bu yolculuğuma Genel Başkanımızın destek vermesi ve adayımızdır demesi sevindiricidir.



Bundan sonrası partimizin kurullarının alacağı karardır. Genel Başkanımızın kararından sonra Parti Meclisi gelir ve var olan yolculuğumuz resmiyete dönüşür.