Ekrem İmamoğlu ile diyaoğu viral olan Trabzonlu yanılmadı 2019 yılında yerel seçim çalışmaları sırasında Ekrem İmamoğlu ile arasında diyalog geçen, "Kılıçdaroğlu seni de alacak aşağı" diyen Trabzonlu esnafın o sözleri, İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'ndan vazgeçip İBB adaylığını açıklamasıyla yeniden gündem oldu.

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ensonhaber.com

CHP'de seçim yenilgisiyle başlayan değişim rüzgarının ilk perdesi kapandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı isyanın en önünde yer alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarışa girmekten çekinip, İBB için bir dönem daha adaylığını duyurdu.

İmamoğlu'nun açıklamalarından sonra gözler Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e çevrilirken İBB Başkanı'nın partinin başına geçmesini bekleyen seçmende hayal kırıklığı hakim.

Ekrem İmamoğlu'nun genel başkanlık seçiminden çekilmesi ise akıllara 2019'daki yerel seçim süreci geldi.

İmamoğlu'nun o dönemde çalışmaları sırasında yaptığı pazar ziyaretlerinin birinde, diyalog kurduğu Trabzonlu bir esnafın sözleri gündem olmuştu.

Söylediği her şey çıktı

Söz konusu görüntüler, İmamoğlu yarıştan çekilince yeniden gündeme geldi.

O dönemde İmamoğlu'nu uyaran esnafın tüm uyarılarının gerçekleştiği görüldü.

"Biraz ilerle Kılıçdaroğlu seni de alacak aşağı"

Trabzonlu esnaf, "Yaparsın da senin arkandakiler yaptırmaz. Kılıçdaroğlu alır seni aşağı oradan. Der ki bana rakip çıkacak. Muharrem İnce'yi almadı mı aşağı? Beni iyi dinle. Bak biraz ilerle Kılıçdaroğlu seni de alacak aşağı. Unutma bunu göreceksin." ifadelerini kullanmıştı.

Bu ifadelerin geçtiği ve izleyenleri gülümseten o video yeniden dolaşıma girdi ve beğeni yağmuruna tutuldu.