Ekrem İmamoğlu'na pazarda sert tepki: Hani her şey çok güzel olacaktı CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişim bayrağı açan Ekrem İmamoğlu, pazar ziyaretinde bir İstanbullunun 'Hani her şey çok güzel olacaktı, her şeye zam yaptınız' çıkışıyla zor anlar yaşadı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com 2023 seçimlerinden sonra AK Parti, yeni projelere ve 2024'teki yerel seçimlere odaklanırken muhalefetteki kriz devam ediyor. CHP'nin başından ayrılmamak için Kemal Kılıçdaroğlu direnirken, en güçlü rakibi olarak görülen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise değişim için en somut adımını attı. Kılıçdaroğlu'na karşı manifesto yayınladığı internet sitesini açan İmamoğlu, daha sonra rutin pazar ziyaretlerinden birini gerçekleştirdi. Bahçelievler'de Siyavuşpaşa Pazarı’nı ziyaret eden İmamoğlu ise burada hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştı. "Hani her şey çok güzel olacaktı" İBB'nin zamlarından bunalan bir İstanbullu kadın, İmamoğlu'nu adeta topa tuttu. "Hani her şey çok güzel olacaktı" diyen kadın, "Yeni su faturası geldi 450 TL. Siz geldiniz çok güzel oldu değil mi? Siz geldiniz oyalarımızı aldınız ama sözünüzde durmadınız. Hani su bedava olacaktı. Can yakıyor kardeşim. Siz sucu değil belediyesiniz. Siz sözünüzde durmuyorsunuz." sözleriyle İmamoğlu'nu terletti. Ekrem İmamoğlu'na tepkiyi Ensonahber'in Threads hesabından izlemek için tıklayın "Sen kıskan da çatla" Kadınla laf dalaşına giren İmamoğlu'nun "Sen kıskan da çatla" sözleri ise dikkatlerden kaçmadı.