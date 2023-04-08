Emek ve Özgürlük İttifakı'nın seçim listeleri belli oldu Emek ve Özgürlük İttifakı'nda yer alan 6 partiden 5'i seçime HDP listesinden, TİP ise 49 ilde kendi listesiyle seçime girecek.

DHA

HDP'nin oluşturduğu Emek ve Özgürlük İttifakı'nda seçim stratejisi belli oldu.

İttifak temsilcileri, Ankara'da Mülkiyeliler Birliği'nde basın toplantısı düzenleyerek, seçime ilişkin politik mutabakat metnini açıkladı.

Buna göre ittifaktaki 6 partiden 5'i seçime HDP listelerinden girme kararı aldı.

İttifakın diğer üyesi Türkiye İşçi Partisi (TİP) ise 49 ilde kendi listeleri ile seçime girecek.

5 parti HDP listesinde, TİP listeye girmedi

Yapılan açıklamada, "Emek ve Özgürlük İttifakı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi milletvekili seçimlerinde de esas olarak tek adam rejimine son vermeyi hedeflemektedir. Bu anlayışla yürüttüğümüz görüşmeler sonucunda ittifakımız içerisinde yer alan Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) ve Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) seçimlere 81 ilde HDP çatısından ortak listelerle katılmaya karar vermiştir. İttifakımız içerisinde yer alan TİP ise seçimlere 49 il ve 52 seçim çevresinde kendi listeleriyle girecek, diğer tüm il ve seçim bölgelerinde HDP'yi destekleyecektir" dedi.