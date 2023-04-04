Emine Erdoğan paylaştı: Yerli ve milli otomobilimiz Togg'un anahtarını teslim aldık İlk teslimi yapılan 'Anadolu' renkli Togg T10X'e ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Yerli ve milli otomobilimiz Togg'un anahtarını teslim aldık. Büyük bir gurur ve mutluluk içerisindeyiz" ifadesini kullandı.

AA

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, seri üretime geçti, teslimat zamanı geldi.

177 binden fazla başvurunun yapıldığı ön sipariş süreci tamamlanan Togg'un hak sahibi olan 20 bin kişi belirlendi.

Bu kapsamda ilk siparişi hayalin gerçekleşmesinde en büyük pay sahibi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan vermişti.

Emine Erdoğan'dan paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ilk teslimi yapılan 34 EE 2071 plakalı 'Anadolu' renkli Togg T10X'e ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: