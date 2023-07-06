Erhan Usta: Memur maaş artışının aynısı emeklilere de yapılmalı En düşük memur maaşının 22 bin 17 TL'ye çıkaran düzenlmeyi değerlendiren İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, aynı zammın SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine de yapılması gerektiğini söyledi.

AA

İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Usta, Meclis Başkanlığına sunulan en düşük memur maaşının 22 bin 17 TL'ye çıkartan ve vergi düzenlemelerini de içeren kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Memur maaşlarındaki artışın önemli kısmının seyyanen yapılan artıştan oluştuğunu dile getiren Usta, "Zaten enflasyon yüksek, hükümetin enflasyonu düşürmesi gibi bir niyeti de yok. Bu 8 bin liralık zam hızlı bir şekilde eriyecek. Hükümet kurnazlık yapıyor." diye konuştu.

Usta, hükümetin maaşların belirlenmesine yönelik politikalarını uzun dönemde kamu yönetimi açısından doğru bulmadıklarını belirtti.

Hükümetin bütüncül bir politika izlemediğini savunan Usta, "birine verirken başka tarafın mağdur edildiğini" ileri sürdü.

"Aynı zam emekliye de verilmeli"

Memur, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin durumuna değinen Usta, "Şu anda 15 milyon civarında emekli var. Ortalama emekli maaşı 8 bin 500 lira. Emeklilerin yüzde 80'i en düşük oranda maaş alıyor. Emeklilerden bir kısmı yapılan artıştan da yararlanamayacak.

Emekliler çok büyük bir mağduriyet yaşıyor. Enflasyon dizginlenmediği sürece rakamların yükselmesinin kimseye bir faydası yok. Memurlara yapılan artışın aynısının hem memur hem SSK hem Bağ-Kur emeklilerine yapılması lazım. Bu yapılmadığı sürece emeklilerin mağduriyeti devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Usta, hükümetin enflasyonu düşürmeye yönelik hiçbir politikasının olmadığını iddia ederek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomik programla ilgili düşüncelerini sosyal medya üzerinden paylaştığını kaydetti.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu da hükümetin, tercihini geniş halk kesimlerinden, yoksullardan, emeklilerden ve çalışanlardan yana değil sermayeden yana koyduğunu söyledi.

Erhan Usta ile birlikte elindeki makarna ve buğday paketlerini gösteren Türkoğlu, temel gıda ihtiyaçlarının bile lüks haline geldiğini ifade etti.