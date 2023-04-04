Erzurum'da 41 kaçak göçmen kargo kazasından çıktı Ekipler tarafından yol üzerinde durdurulan kargo aracının kasasından 15’i çocuk 41 düzensiz göçmen yakalanırken araç sürücüsünün daha önceden de suç kaydı olduğu belirlendi.

Kaçak göçle mücadele devam ediyor.. Mehmetçik hudutlarda kaçak geçişe izin vermiyor. Yapılan operasyonlar kapsamında ülke içerisine giren herhangi bir kaçak göçmen kıskıvrak yakalanıyor. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli şahısların düzensiz göçmenleri kargo aracı ile Van’dan alarak Erzurum’a getireceğine dair bilgiler aldı. Araç durduruldu Gece saat 01.15 sıralarında Erzurum Kuzey Çevre Yolu 2. OSB karşısında şüpheli kargo aracı polis ekipleri tarafından durduruldu. 41 göçmen yakalandı Ekipler tarafından kargo aracının mühürlü olan kasa kısmında yapılan incelemede 15’i çocuk olmak üzere toplamda 41 düzensiz göçmen yakalandı. Suç kaydı olan şoför tutuklandı Kaçakçılık ve narkotik suçlarından suç kaydı bulunan olayın şüphelisi kargo aracının şoförü Tahsin K. ise yakalandı. Araç şoförü Tahsin K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geri gönderilme merkezine teslim edildiler Yakalanan düzensiz göçmenler işlemleri tamamlandıktan sonra Aşkale Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.