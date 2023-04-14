Erzurum'da trafik kazası geçiren HDP'li Meral Danış Beştaş'tan 'İyiyim' mesajı Seçim çalışmaları kapsamında Erzurum'a giden HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, aracıyla trafik kazası geçirdi. Sağlık durumu iyi olan Beştaş, Ankara'ya sevk edilirken gazetecilere açıklamada bulundu.

DHA

HDP'nin Erzurum milletvekili adayı olan Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, beraberindeki heyetle birlikte seçim çalışmaları kapsamında dün Erzurum'a gitti.

Akşam saatlerinde Beştaş’ın içerisinde bulunduğu Mehmet Vefa yönetimindeki 06 CJU 114 plakalı otomobil, Kırgın Dere Kavşağında buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan otomobil, savrularak takla attı.

Aracın içinde sıkışan Beştaş, olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrolde Beştaş'ın vücudunda kırıklar olduğu belirtildi.

İlk müdahalenin yapıldığı Karayazı Devlet Hastanesi'nden Erzurum Devlet Hastanesi'ne götürülen Beştaş, Ankara'ya sevk edildi.

"Dayanışma gösteren herkese çok teşekkür ediyorum, birlikte iyileşeceğiz"

Hastaneden havalimanına nakli sırasında durumunu soran gazetecilere açıklamalarda bulunan Beştaş, durumunun iyi olduğunu ve iyileşeceğini söyledi:

İlgi gösteren, dayanışma gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün Erzurumlulara en içten sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Birlikte iyileşeceğiz, ben de iyileşeceğim.

HDP'den açıklama

HDP Genel Merkezi'nden parti meclis üyesi Talha Kaya, hastane önünde gazetecilere, Beştaş'ın şehir hastanesinde tüm tetkiklerinin yapıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Başhekimle yaptığımız görüşme sonucunda bütün filmleri, tomografileri çekildi. Beyinde ve organlarında herhangi bir hasarın olmadığı söylendi. Ama ne yazık ki belinde kırık olduğunu tespit ettiklerini söylediler. Bu kırık sonucunda Başhekimin ve bizim de olurumuzla Meral başkanımızın ambulans uçakla Ankara'ya sevkine karar verildiği söylendi.