Fahrettin Altun’dan Karadeniz gazı paylaşımı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Karadeniz gazımız hanelerimize bereket getirsin. Müjdelerimiz Türkiye’mize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

DHA

Türkiye, seçime doğru giderken önemli projelerini hayat geçirmeye devam ediyor.

Tarihin en önemli adımlarından biri olan Karadeniz gazı, bugün Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde ilk kez karaya çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk ateşi yaktı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, müjdeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

"Enerjide bağımsızlığımızın nişanesi olan Karadeniz doğalgazını dağıtım hatlarına bağlıyor, hanelerimize ulaştırıyoruz"

"Müjdelerimiz Türkiye'mize hayırlı uğurlu olsun" diyen Fahrettin Altun, şu ifadeleri kullandı:

Bazı siyasetçilerin bugüne kadar güzel ülkemizde mevzusu bile olmayan bir mezhepçilik dalgası üretmek için çabalamalarını ve bunu siyasi malzeme haline getirmelerini üzüntüyle izlerken, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dur durak bilmeden milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Enerjide bağımsızlığımızın nişanesi olan Karadeniz doğal gazını dağıtım hatlarına bağlıyor, yerli imkanlarımızla hanelerimize ulaştırıyoruz.

"Müjdelerimiz Türkiye'mize hayırlı uğurlu olsun"