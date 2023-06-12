Faik Öztrak: Hedefimiz hükümeti tarihi bir yenilgiye uğratmaktır

ANKA

14 ve 28 Mayıs seçiminden hezimetle çıkan CHP'de değişim rüzgarları esiyor.

MYK'yı değişen Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi ve Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açanların açıklamaları Ankara'nin en önemli gündemlerinden...

CHP'de bugün MYK toplantısı yapıldı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı devam ederken CHP Genel Merkezi’nde bir basın toplantısı yaptı.

Öztrak hedeflerinin yerel seçimlerde hükümeti tarihi bir yenilgiye uğratmak olduğunu söyledi.

"Her iki vatandaşımızdan birinin cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’na verdiği oyu dağıtmadan, örgütümüzü rekabetçi bir ortamda yenilemeyi, değişen ve tazelenen kadrolarımızla mahalli idareler seçimini açık ara kazanmayı hedefliyoruz.



Bu çerçevede Genel Başkanımız ilk olarak MYK'sini yeniledi. MYK'miz de ilk iş olarak kongreler takvimini başlattı. Mümkün olan en kısa sürede kongreler süreci Parti Meclisimizin uygun gördüğü bir tarihte kurultayımızla taçlanacaktır.



Bu süreç devam ederken önümüzdeki yerel seçimleri kazanmak için parti üyesinden Genel Başkanımıza kadar partimizin her bir ferdi var gücüyle çalışacaktır. Hedefimiz, bu seçimlerde hükümeti tarihi bir yenilgiye uğratmaktır."