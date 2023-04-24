Fatih Dönmez'den Eti Maden'in ihracat hacmine ilişkin hedef Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Eti Maden'in orta vadede ihracat hedefini en az 4-5 milyar dolara çıkartmamız lazım." dedi.

DHA

AK Parti'de seçim çalışmaları hız kesmeden devem ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ak Parti'den birinci sıra milletvekili adayı olduğu Eskişehir'de seçim ziyaretlerini Seyitgazi ilçesinde sürdürdü.

Kendi kullandığı Togg aracıyla ilçeye gelen Dönmez'i, AK Parti Seyitgazi İlçe Teşkilatı karşıladı. Esnafı dolaşıp, sohbet eden Dönmez, daha sonra halk pazarını gezdi.

Pazarcılarla konuşan Dönmez, bir çilek tezgahının başına geçerek satış da yaptı.

Buradan Eti Maden'in bor ve lityum üretimi yapan Kırka tesislerine geçen Dönmez, işçilerle öğle yemeği yedi.

Eti Maden'in cumhuriyet döneminde Etibank olarak kurulduğunu anlatan Dönmez, Eti Maden özellikle son 20 yılda borun işlenip ikincil, üçüncül ürünler noktasına taşıması ile gelirinin hem yurt içinde hem de yurt dışı arttığını söyledi.

"İhracat hedefi 5 milyar dolar"

Eti Maden'in bor piyasasında dünya lideri olduğunu ve artık hedeflerinin 5 milyar dolar ihracat seviyesine geldiğini belirten Dönmez, "Başından beri emeği geçen tüm yöneticilerimize, çalışanlarımıza bu arada aramızdan ayrılanlar varsa, onları da minnetle ve rahmetle anmak istiyorum. Eti Maden'de özellikle son 5 yılda bir vizyon değişikliğine de gittik. Çünkü bu ürünü cevher olarak sattığımızda; ki geçmişte ağırlıklı olarak o şekilde satıyorduk.

Tonu 100-120 dolar olan ürünü, dönüştürdüğümüzde 8-10 kat değerini arttırma imkanına kavuştuk. Onu 1000, 1200 dolarlara çıktık. Bundan sonraki atılımımız artık bizi kesmez. Burada ulaşabileceğimiz pazar hacmi belli.

Dünyanın lideriyiz. Geçtiğimiz yıl 2,5 milyon ton civarında bir üretimimiz var. 1,3 milyar dolar ihracatımız var. Toplasak dünyadaki pazar, 2 milyar dolar.

Tüm dünyaya satsak; 2 milyar dolarlık bir pazarımız olacak. Ama bizi 2 milyar dolar, bu saatten sonra kesmez. Arkadaşlara yeni vizyon koyduk. Eti Maden'in orta vadede ihracat hedefini en az 4-5 milyar dolara çıkartmamız lazım.

Bunun için de hem borudan mamul, ara ve uç ürünleri üretmemiz lazım. Hem de en son keşfettiğimiz nadir toprak elementleri gibi alanlara yatırım yapmamız lazım" dedi.