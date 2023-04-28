Fatih Dönmez'den Karadeniz gazı açıklaması: Ücretsiz doğalgaz uygulamasına hemen başladık Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de bulunan doğalgazın konutlara ücretsiz verilmesine hemen başlandığını belirterek, "İnşallah ilk faturalarınızda bunları da hissedeceksiniz. Şuna inanıyorum; milletimize verdikçe Rabbi'm de bize veriyor. Bu müjdelerin arkası gelecek" dedi.

DHA

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Bu kapsamda AK Parti'den 1'inci sıra milletvekili adayı olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'i adım adım geziyor.

Dönmez, Sarıcakaya ilçesine bağlı mahalle muhtarları ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda bir araya geldi.

Toplantıya; Dönmez'in yanı sıra Sarıcakaya Kaymakamı Hasan Çakır, Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam ile AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan katıldı.

"Ücretsiz doğalgaz uygulamasına hemen başladık"

Burada konuşan Bakan Dönmez, Karadeniz'de bulunup, karaya bağlanan doğal gazın konutlarda ücretsiz kullanmasına ilişkin uygulamanın hemen başladığını belirterek, ilk fatura da bunun hissedileceğini söyledi.

Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

Artık kendi yerli gazımız var. Televizyonlardan izlediniz, gazetelerden okudunuz. Karadeniz'de, Rabbi'm nasip etti, çok büyük bir keşif yaptık. 710 milyar metreküp. O miktar Türkiye'deki tüm konutların kullandığı gazı, 35 yıl süreyle sağlayacak kapasiteye eşit demektir. 35 yıl, başlı başına büyük bir müjde. Vatandaşımızın sevincine sebep oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bununla da yetinmedi. Milletimiz hasretle bekledi. 'Çıktığında hem devletimiz hem milletimiz kazanacak' dedik. 'Şimdi buna karşılık verme zamanı geldi' dedi.



'İlk ay faturalar bizden, 1 yıl süreyle de mutfakta kullandığınız doğalgazı bedavaya vereceğiz' dedi. Uygulamaya da hemen başladık. İnşallah ilk faturalarınızda bunları da hissedeceksiniz. Şuna inanıyorum; milletimize verdikçe Rabbi'm de bize veriyor. Bu müjdelerin arkası gelecek. Bizi izlemeye devam edin. Yeter ki siz arkamızda durun, duanızı eksik etmeyin.

"Daha modern ve iyi tarım yapmamız lazım"

Sarıcakaya'da tarıma destek vereceklerini söyleyen Bakan Dönmez, köylerin yaşam standartlarını artırarak gençleri buralarda tutup, nüfusu artıracaklarını belirterek şunları söyledi:

Gıda güvenliği tüm dünyada en kritik konuların başında geliyor, ardından enerji güvenliği geliyor. Gıda güvenliğinde de en kritik konu; çiftçiniz olmazsa istediğiniz kadar toprağınız, suyunuz, havanız olsun bir işe yaramıyor. Onu ekecek, büyütecek, geliştirecek, biçecek insana ihtiyacımız var. 20, 30, 50 sene öncesinin artık tarım tekniklerini yapmamız halinde de rekabet edemiyoruz. Daha modern ve iyi tarım yapmamız lazım.



Pazarın taleplerine uygun bir şekilde bunları yapmak gerekiyor. Çünkü buradan gönderdiğiniz ürünü pazarlarda iyi tanıtamazsanız; bir şey elde etme imkanınız da olmuyor. Eski klasik yöntemlerini yenilememiz ve geliştirmemiz gerekiyor.

"Aracıların üretici kadar kazanmasını adil bulmuyoruz"

Türkiye'de hükümet olarak birçok kesime sosyal destek verdiklerini ve bunların başında tarımın geldiğini ifade eden Dönmez, yeni dönemde Meclis gündeme getirmeyi planladıkları Hal Yasası'ndan bahsetti.

Domates fiyatlarından örnek verip, aracıların üretici kadar kazanmasını adil bulmadıklarını anlatan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: