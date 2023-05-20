Fatih Erbakan: 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız açık ara farkla seçilecek Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türk halkının 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı açık ara farkla seçeceğini söyledi.

DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında kurulan K2B Konteyner Kent'te vatandaşlarla buluştu.

Etkinliğe, deprem bölgesi ziyaretinde kendisine eşlik eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da katıldı.

Etkinlikte vatandaşlara hitap eden Erbakan, "İnşallah en kısa zamanda hem devletimizin hem de hayırsever milletimizin gayretleriyle, desteğiyle buradaki yaşam eski haline en kısa zamanda dönecek, hatta inancımız odur ki; eskisinden daha da iyi bir noktaya, inşallah en kısa zamanda gelecektir" dedi.

"Millet LGBT lobileri olan '7'li maşaya' geçit vermedi"

14 Mayıs seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbakan, "Başta deprem bölgesindeki vatandaşlarımız olmak üzere aziz milletimiz ülkemizin yeniden 28 Şubat'ın karanlıklarına dönmesine müsaade etmedi. İnanç özgürlüğü alanındaki kazanımlarımızın kaybedilmesine müsaade etmedi.

Ülkemizin 8 başlı bir yönetimin karmaşasına, belirsizliğine, kaosuna sürüklenmesine müsaade etmedi. Adıyamanlılar ve aziz milletimiz 14 Mayıs'ta destekçileri terör örgütleri, dış güçleri, LGBT lobileri olan '7'li maşaya' geçit vermedi elhamdülillah.” ifadelerini kullandı.

"Milletimiz Cumhurbaşkanımızı açık ara farkla seçerek bu işi bitirecek"

Erbakan konuşmasının devamında 28 Mayıs'ta yapılacak 2'nci tur seçiminde de Cumhurbaşkanı Erdoğan için destek isteyerek şöyle konuştu: