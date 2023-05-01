Fatih Erbakan: Muhalefet 8 başlı bir yönetim vaat ediyor Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, muhalefetteki çokbaşlılığı eleştirerek, "7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı, bir tane cumhurbaşkanı, adeta 7 kocalı hürmüz modeli gibi sekizli yönetim modeli söylüyorlar” diye konuştu.

DHA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ümraniye’de ‘Sevgi Yürüyüşü’ne katıldı.

Alemdağ Caddesi’nde gerçekleşen yürüyüşte önce esnafla selamlaşan Fatih Erbakan vatandaşlarla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan seçimde Cumhur İttifakı’nı destekleyeceklerini belirten Erbakan “Bir oy Erdoğan'a bir oy Yeniden Refah'a” dedi.

"28 Şubat zihniyetinin izleri var"

Erbakan, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi milletimiz ferasetini bu sefer de konuşturacak ve 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'na en büyük desteği vererek ferasetini bir kez daha gösterecektir. Milletimiz bir defa şu konuda çok hassas; inanç özgürlüğü alanındaki kazanımlarımızın kaybedilmesini istemiyor.

Bugün 7’li masaya baktığınız zaman ‘İmam hatiplerin fazlasını kapatalım, Ayasofya'yı yeniden müze yapalım, 5 yaşında çocuğa Kur'an mı öğretilir? Bu Taliban zihniyetidir’ gibi söylemleri dile getiren başörtüsüne anayasal bir güvence getirileceği zaman mecliste ‘Hayır, Bu laikliğe aykırıdır, onay vermeyiz’ diyen 28 Şubat zihniyetinin izleri var.

Bu nedenle milletimiz Türkiye'nin 4 bir yanında burada İstanbul'da da gördüğümüz gibi her geçen gün artan bir şekilde desteğini Cumhur İttifakı'na Yeniden Refah Partimize ve sayın Cumhurbaşkanımıza veriyor” şeklinde konuştu.

"7’li masaya LGBT lobileri destek veriyor"

Erbakan Sözlerine şöyle devam etti:

"Kendi milli ve manevi değerleriyle, inancıyla barışık olmayan, daha milletin oyuna ihtiyaç duyduğu sırada dahi bu açıklamaları yapan ve iktidar olursa Türkiye'yi nereye sürükleyeceği belli olmayan bu yapıya milletimiz geçit vermeyecek. Bu 7’li masaya PKK'nın, Fethullah Gülen örgütünün yöneticileri destek veriyor. Açın internette videoları sayısız.

Bu 7’li masaya LGBT lobileri destek veriyor. Bunlar sayın cumhurbaşkanımızın da dediği gibi LGBT'ci. İYİ Parti'nin genel başkan yardımcısı Amerika'da LGBT yürüyüşüne katılıyor ve 'Arkadaşlarımızla muhteşem bir gün yaşıyoruz’ diyor. HDP Genel Merkezi İstanbul'da LGBT'ye karşı miting yapıldığı gün bir saat içerisinde ‘LGBT’ye karşı olmak nefret, insanlık suçudur’ diye açıklama yapıyor.

Peki CHP? Cumhurbaşkanı adayları, ‘LGBT Türk aile yapısını bozmaz, bir zarar vermez’ diyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları çok affedersiniz eş cinsel evliliklerle ilgili ne düşünüyorsunuz dendiğinde, 'efendim gayet doğal, herkesin kendi tercihi, özgürlüğü ama toplum buna hazır değil' diyor. Yani toplum hazır olsa gayet doğal biz bu nikâhları kıyacağız manasında konuşuyor. E bunlar LGBT'ci olmuş. Bunlara millet, Ümraniye, İstanbul geçit verir mi?”

"200’den fazla ulaşıma zam yapıldı"

Fatih Erbakan, “Efendim, bunları söylüyorsunuz da Türkiye'de de ekonomi çok sıkıntılı, hayat pahalılığı, enflasyon var, işsizlik var. Tamam, siz de doğru söylüyorsunuz da bunları siz mi çözeceksiniz? Siz kim, bu sorunları çözmek kim? Siz yıllarca iktidar, iktidar ortağı olduğunuzda yaşanan ekonomik krizleri, kıtlıkları, devalüasyonları, bir sente muhtaç olduğumuzu bu millet unuttu mu sanıyorsun? Ekonomi kim siz kim?

Ulaşıma zam yapmak şöyle dursun, sembolik ücretler seviyesine getirme vaadi ile belediye seçimini kazandılar. Geldiklerinden beri yüzde 200’den fazla ulaşıma zam yapıldı. Siz ekonomiyi çözebilecek bir yapıda mısınız? Geçmiş referanslarınız ortada, şu anda belediyelerde yaptıklarınız ortada. Ortaya koyduğunuz söylemler ve vaatler ortada.

Bir milli kaynak paketiniz yok; borçlanmadan, zam yapmadan, vergi koymadan, vergileri arttırmadan, devlet mallarını satmadan ben şu milli kaynak paketleriyle kaynak bulacağım diyebildiğiniz yok. Dolayısıyla ekonomi noktasında da milletimiz bunlara güvenmiyor. Ekonomiden sıkıntı duyanlar da bunlara oy vermekten imtina ediyor. Aynen inanç özgürlüğü konusundaki kazanımlarımızın kaybedilmesi endişesinde olduğu gibi” ifadelerini kullandı.

"Adeta 7 kocalı hürmüz modeli gibi”

Erbakan “Tam 8 başlı bir yönetim vaat ediyorlar. Hepsi ayrı partilerden ve hepsi ayrı telden çalacak. 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı, bir tane cumhurbaşkanı adeta 7 kocalı hürmüz modeli gibi sekizli yönetim modeli söylüyor. Ve ‘Halkın seçtiği Cumhurbaşkanı 7 tane yardımcıdan onay almadan herhangi bir adım atamayacak’ diyorlar.

Böyle bir devlet yönetimi düşünebiliyor musunuz, bu yönetim işler mi? Bu yönetim şekli, Türkiye'yi karmaşaya, kaosa, belirsizliğe, krize sürükleyecek, geçmişte olduğu gibi ekonomik krizlere, devalüasyonlara sürükleyecek bir yönetim şeklidir” şeklinde konuştu.