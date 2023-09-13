Fatih Erbakan'dan yerel seçim açıklaması Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Seçimlere şu anda biz kendi adaylarımız ve amblemimiz ile gireceğini ifade ediyoruz. Ankara ve İstanbul gibi kritik 2 büyükşehir için ittifak teklifi gelebilir. Seçime yakın dönemde böyle bir teklif olursa istişare edip değerlendiririz." dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye, Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere hazırlanıyor.

Bu kapsamda ittifaklar ve ittifaklar içinde yapılacak iş birlikleri, ortak aday çalışmaları merak konusu.

Cumhur İttifakı partileri çalışmalarına başlarken ilerleyen tarihlerde çalışmaların ortaklaşabileceği her partiden dile getiriliyor.

Bu kapsamda seçimlerde Cumhur İttifakı'nda yer alan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu..

tv100'de Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Erbakan, yerel seçimlere şu an için kendi adaylarıyla seçime gireceklerini belirtti.

Ankara ve İstanbul için ittifak teklifi gelirse değerlendireceklerini belirten Erbakan, şunları söyledi:

"Ankara ve İstanbul'da ortak adaya varız"

Seçimlere şu anda biz kendi adaylarımız ve amblemimiz ile gireceğini ifade ediyoruz. Bütün il ve ilçe teşkilatlarımıza ve genel merkezimize aday adaylığı başvurularını başlattık. Ankara ve İstanbul gibi kritik 2 büyükşehir için ittifak teklifi gelebilir. Şuan herhangi bir görüşme, istişare, teklif yok.



Orada AK Parti'nin seçimi kazanabilmesi Millet İttifakı blok halinde girerse Yeniden Refah Partisi'nin oylarına bağlı. İstanbul ve Ankara'da 14 Mayıs'ta yüzde 3 civarı oy aldık. Dolayısı ile AK Parti'nin İstanbul ve Ankara'yı alması için Yeniden Refah Partisi'nin desteğine ihtiyacı olduğu görülüyor.

"Teklif olursa istişare edip değerlendiririz"