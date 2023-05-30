Fatih Portakal'dan muhalefete: O koltuklarda oturmamanız gerekiyor

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda sandıklardan galip çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12. Cumhurbaşkanı olarak görevine başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferinin ardından muhalefet medyası büyük bir üzüntü yaşadı.
Her seçim dönemi muhalefet lehine yaptığı yayınlarla tanınan Fatih Portakal ise muhalefete eleştirilerde bulunmaya başladı.
Sözcü TV'de program sunan Fatih Portakal muhalefete, "Mağlup oldunuz, iktidara gelemediniz" diyerek şunları söyledi:
"Meral Hanım'ın da görevi bırakması gerekiyor"
"Aynı sözüm Meral Hanım için de geçerli. Diğerleri için de geçerli. Hadi onlar yani Davutoğlu ve Ali Babacan 'Ya biz daha genciz yolumuz var' diyebilirler. Ama Meral Hanım2ın da bence görevi bırakması yenilere vermesi gerekiyor.
"O koltuklarda bence oturmamalısınız"
Ya mağlup oldunuz ya. Adaletsiz bir seçim diyorum evet. Ama mağlup oldunuz. Ülkenin bu şartlarında siz iktidara gelemediniz. İnsanlara umut olamadınız. O koltuklarda bence oturmamanız gerekiyor. Çünkü oturursanız, İnsanların umudunu yok edeceksiniz farkında mısınız?"