Fatih Portakal'dan muhalefete: O koltuklarda oturmamanız gerekiyor Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden muhalefeti eleştiren gazeteci Fatih Portakal, "Ülkenin bu şartlarında bile mağlup oldunuz. İktidara gelemediniz, insanlara umut olamadınız. O koltuklarda bence oturmamanız gerekiyor." dedi.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda sandıklardan galip çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12. Cumhurbaşkanı olarak görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferinin ardından muhalefet medyası büyük bir üzüntü yaşadı.

Her seçim dönemi muhalefet lehine yaptığı yayınlarla tanınan Fatih Portakal ise muhalefete eleştirilerde bulunmaya başladı.

Sözcü TV'de program sunan Fatih Portakal muhalefete, "Mağlup oldunuz, iktidara gelemediniz" diyerek şunları söyledi:

"Meral Hanım'ın da görevi bırakması gerekiyor"

"Aynı sözüm Meral Hanım için de geçerli. Diğerleri için de geçerli. Hadi onlar yani Davutoğlu ve Ali Babacan 'Ya biz daha genciz yolumuz var' diyebilirler. Ama Meral Hanım2ın da bence görevi bırakması yenilere vermesi gerekiyor.

"O koltuklarda bence oturmamalısınız"