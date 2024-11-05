FBI: Oy verme merkezleriyle ilgili terör uyarısı videosu sahte

AA & Ensonhaber

ABD’de başkanlık seçimleri devam ederken, FBI adına hazırlanan sahte bir video, seçmenler arasında paniğe neden oldu. Videoda, terör tehdidi gerekçesiyle seçmenlere oy merkezlerinden uzak durarak uzaktan oy kullanmaları tavsiye ediliyordu.

FBI, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bu videonun sahte olduğunu ve gerçek bir tehdit durumunu yansıtmadığını belirtti. Açıklamada, FBI’ın oy verme merkezlerinde yüksek terör tehdidi olduğu iddiasıyla oyların uzaktan kullanılması çağrısında bulunduğunun öne sürüldüğü bu videonun tamamen yanıltıcı olduğu vurgulandı.

Ayrıca, başka bir videoda bazı eyaletlerde hapishane yönetimlerinin mahkum oylarını manipüle ederek bir siyasi partiyle işbirliği yaptığının iddia edildiğine de dikkat çekildi. FBI, bu videonun da sahte olduğunu ve içeriğinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

FBI, seçim güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı eyalet ve yerel güvenlik birimleriyle yakın işbirliği içinde çalıştıklarını belirtti. Açıklamada, demokratik süreci baltalamayı ve seçim sistemine olan güveni sarsmayı amaçlayan bu tür yanıltıcı içeriklerin tehdit değerlendirmelerini bozabileceği uyarısında bulunuldu. Ayrıca tüm vatandaşlara yalnızca güvenilir kaynaklardan bilgi edinmeleri tavsiye edildi.

"SEÇİM GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYECEK OLAY YOK"

Öte yandan, ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA) Kıdemli Danışmanı Cait Conley de gazetecilere, hava durumu ve başka nedenlerle "geçici altyapı aksamaları" olduğunu bildirdi.

Conley, "Ulusal düzeyde seçim altyapısının güvenliğini etkileyecek bir olay gerçekleşmedi." bilgisini verdi.

GEORGIA EYALETİNDE 5 BOMBA İHBARI

Fulton bölgesinin seçim direktörü Nadine Williams, düzenlediği basın toplantısında, Georgia eyaletinde yapılan 5 bomba ihbarı nedeniyle iki farklı oy verme merkezinin geçici süreyle tahliye edildiğini kaydetti.

Williams, bu ihbarların sahte olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Oy verme merkezlerinin tekrar faaliyete geçtiğini söyleyen Williams, bu merkezlerin biraz daha uzun açık kalması için başvuru yapıldığını aktardı.

MISSOURI'DE SEL, OY VERME MERKEZLERİNE ERİŞİMİ KISITLADI

Missouri eyaletinde sel nedeniyle yollar kapanırken, birçok oy verme merkezine erişim kısıtlandı.

Yerel yetkililer, Missouri'de halihazırda tek bir merkezde oy verme işleminin gerçekleşebildiğini aktardı.

Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Kamala Harris’i karşı karşıya getiren 60. başkanlık seçimlerinde 270 delegeye ulaşan aday, yarışı kazanıyor.

Başkanlık yarışını kazanan isim 20 Ocak 2025’te yemin ederek resmen görevine başlayacak.