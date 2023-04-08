Gaye Usluer: Hem muhalefete hem iktidara muhalif olunarak siyaset yapılamaz CHP eski Milletvekili Prof. Dr. Gaye Usluer, Ensonhaber canlı yayınında, Memleket Partisi'nden istifa etmesine ilişkin açıklamalar yaptı. Usluer, "Hem iktidara hem muhalefete muhalefet edilerek bir siyasi yol oluşturulamaz." dedi.

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CHP'nin eski Milletvekili olan, Memleket Partisi'nden Genel Başkan Vekili, Parti Sözcüsü görevini bırakarak istifa eden Prof. Dr. Gaye Usluer, Ensonhaber'in canlı yayınına katıldı.

İlker Koç'un sorularını yanıtlayan Usluer, Memleket Partisi'nden istifasına dair açıklamalarda bulundu.

"Hem iktidardan hem muhalefetten kurtulmak istiyoruz söylemi bana doğru gelmedi"

Usluer konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Memleket Partisi güzel hedeflerle yeni bir siyasi yol, yeni bir yürüyüş ile yola çıktı. Ancak bu süreçte şunu gördük ki; hem iktidara hem muhalefete muhalefet ederek bir siyasi yol oluşturulamaz. Her siyasi partinin kendi yolu vardır. Ancak hem iktidardan hem muhalefetten kurtulmak istiyoruz söylemi açıkçası bana doğru gelmedi."

"CHP'ye yapılan muhalefet, Memleket Partisi ile yolumu ayırdı"

"Muharrem İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir muhalefet yapması mı yolunuzu ayırmanıza sebep oldu?" sorusunu soran İlker Koç'a Usluer şöyle yanıt verdi: