Gaye Usluer: Hem muhalefete hem iktidara muhalif olunarak siyaset yapılamaz

CHP'nin eski Milletvekili olan, Memleket Partisi'nden Genel Başkan Vekili, Parti Sözcüsü görevini bırakarak istifa eden Prof. Dr. Gaye Usluer, Ensonhaber'in canlı yayınına katıldı.
İlker Koç'un sorularını yanıtlayan Usluer, Memleket Partisi'nden istifasına dair açıklamalarda bulundu.
"Hem iktidardan hem muhalefetten kurtulmak istiyoruz söylemi bana doğru gelmedi"
Usluer konuyla ilgili şöyle konuştu:
"Memleket Partisi güzel hedeflerle yeni bir siyasi yol, yeni bir yürüyüş ile yola çıktı. Ancak bu süreçte şunu gördük ki; hem iktidara hem muhalefete muhalefet ederek bir siyasi yol oluşturulamaz. Her siyasi partinin kendi yolu vardır. Ancak hem iktidardan hem muhalefetten kurtulmak istiyoruz söylemi açıkçası bana doğru gelmedi."
"CHP'ye yapılan muhalefet, Memleket Partisi ile yolumu ayırdı"
"Muharrem İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir muhalefet yapması mı yolunuzu ayırmanıza sebep oldu?" sorusunu soran İlker Koç'a Usluer şöyle yanıt verdi:
"Bunun adını Kemal Kılıçdaroğlu koymayalım. Bunun adını Cumhuriyet Halk Partisi koyalım. Çünkü şu anda CHP nedir, ana muhalefet partisidir. Lokomotif parti konumundadır. İçinden çıktığımız, siyaset yaptığımız partidir. Sayın İnce 2018'de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayıydı. Çok onurlu bir görevdi bu. Sayın İnce'nin 2018'deki kızgınlıkları durduğu için, partinin yürüdüğü yolda en önemli konulardan birisi 'o gece ne oldu idi'. Sürekli arkaya baktığınızda, bunu dile getirdiğinizde bir yere varma imkanınız yok."