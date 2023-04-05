Gelecek Partisi'nden istifa eden Musa Arat, yeniden AK Parti'de AK Parti eski İl Başkanı Musa Arat, Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini ve seçimlerde AK Parti'yi destekleyeceğini açıkladı.

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Millet İttifakı ve paydaşlarında kopuşlar devam ediyor.

Bir dönem AK Parti Konya İl Başkanı olan ve Gelecek Partisi'ne geçen Musa Arat, partisinden istifa ederek yeniden AK Parti'ye geçtiğini açıkladı.

"Terör örgütü destekçileriyle aynı yapıda yer alamazdım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile verimli bir görüşmeye imza attığını ifade eden Musa Arat'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

Küresel ve emperyalist güç odaklarının planlarına uygun olarak kurulmaya çalışılan Masaya dahil olunmasına, terör örgütlerinin destekçileri ve işbirlikçileri ile aynı yapıda yer alınmasına karşı olduğumu çok daha önceden açıkça ifade etmeme rağmen oluşan mevcut duruma karşı 27 Mart 2023 tarihinde Gelecek Partisindeki görevimden ve parti üyeliğinden istifa ettim.

"Muhafazakar insanlarla bir hesaplaşma ve intikam hayalleri besleniyor"

Altılı masanın oluşumu, şekli ve bünyesinde barındırdığı mana beni rahatsız etti.



Zira; tek parti döneminin yaptığı eşsiz zulümleri unutarak, bugün yeni zulümlerin yaşanabileceği bir kapının aralanmasına gönlüm ve vicdanım razı olmadı. CHP'yi bugün idare edenler bir değişimden bahsetseler de, tabanının tutumunda bir değişim olmadığı, muhafazakar insanlarla bir hesaplaşma ve intikam hayalleri beslendiği açıkça görülmektedir. Bölgesinde lider ve oyun kurucu Türkiye'nin böyle bir zihniyetle yeniden tanıştırılmasına karşı olduğum için istifa ettim.

"Ben bu vebale ortak olmak istemedim"

Altılı masanın CHP politikalarına mahkûm edilerek Ülkemiz açısından küçülmeye, bölünmeye, sömürülmeye giden yolun açılmasına sebep olabileceğine inanıyorum. Bu büyük bir vebaldir. Milletimizin hayrına değildir. Ben bu vebale ortak olmak istemedim. 15 Temmuz 2016 hain Darbe girişiminde Halkımızı darbecilere karşı dik durmaya çağıran ilk il başkanlarından biri. olarak darbeciler ve destekçilerinin ayırt edilmeksizin görevlerine iade etme taahhüdünü asla kabullenemem. Böyle bir program Türk siyasal yapılanmasının programı olamaz. Dün de AK Parti Genel Merkezinde Sayin Cumhurbaşkanımızın kabulü üzerine son derece verimli bir görüşme yaptık.

"14 mayısta tarihi bir seçim var"