Hakan Fidan: Birleşmiş Milletler gereken liderliği gösteremiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Geleceğin Zirvesi'nde katılımcılara hitap etti.
Bakan Fidan, konuşmasında şunları belirtti:
Uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler, tarihsel bir sınavdan geçiyor. Kriz ve çatışmalara çözüm bulma yeteneğimiz giderek azalıyor. Gelir dağılımındaki adaletsizlikler derinleşiyor. Küresel eşitsizlik ve adaletsizlik, aşırılıklara ve başarısız devletlere zemin hazırlıyor. Bu ortamda, İslam’a yönelik nefret ve yabancı düşmanlığı da güç kazanmakta. Maalesef, Birleşmiş Milletler, insanlık için baskıların arttığı bu dönemde gerekli liderliği sergileyemiyor. Bugün, küresel sorunlarımıza ortak çözümler üretecek, umutsuzluğa karşı umut, yoksulluğa karşı refah, adaletsizliğe karşı adalet ve şiddete karşı barış savunacak etkin bir yapıya ihtiyacımız var.
"DÜNYA GERÇEKTEN BEŞTEN BÜYÜKTÜR"
Bakan Fidan, Genel Kurul'da kabul edilen kararların birkaç ülkenin onaylamaması nedeniyle Güvenlik Konseyi'nden geçemediğine dikkat çekerek,
Daha adil, kapsayıcı ve etkili bir çok taraflı modele ihtiyaç duyuyoruz. Birleşmiş Milletler, özellikle Güvenlik Konseyi'nde kapsamlı bir reform gerekmekte. Dünya gerçekten beşten büyüktür. Genel Kurul'da büyük bir çoğunlukla kabul edilen kararlar, Güvenlik Konseyi nedeniyle uygulanamaz hale geliyor. Uluslararası barış ve güvenlik, sınırlı sayıda ülkenin iradesine bırakılmamalıdır
şeklinde konuştu.
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