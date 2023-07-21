Hakan Fidan: Tahıl anlaşmasını tekrar hayata geçirmek için uğraşıyoruz Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna tahılının dünya pazarlarına erişiminin sağlanmasının dünya gıda güvenliği açısından çok önemli olduğunu ifade ederek Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in anlaşma sürecini yeniden nasıl hayata geçirebilecekleri konusunda ciddi arayışlarının olduğunu belirtti.

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AA & Ensonhaber

Şartlarının yerine getirilmediğini söyleyen Rusya, süresi 17 Temmuz'da dolan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı uzatmadı ve Ukrayna limanlarına giden gemileri potansiyel askeri hedef olarak göreceğini açıkladı.

Ukrayna ise Karadeniz bölgesindeki diğer ülkeleri kargo gemilerinin güvenli geçişini sağlamak için devreye girmeye çağırdı.

Rusya'nın tavrı ve yaşanan hareketlilik dünya piyasalarında endişeyle karşılanırken buğday fiyatları küresel piyasalarda keskin artış kaydetti.

Hakan Fidan: Süreci nasıl hayata geçirebiliriz diye ciddi arayışlarımız var

Türkiye'yi ziyaret eden Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında bu konuya da değinen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tahıl Anlaşması Girişimi'nin devam etmesi için Türkiye'nin yeni girişimlerde bulunup bulunmadığının sorulması üzerine, "Ukrayna tahılının dünya pazarlarına erişiminin sağlanması dünya gıda güvenliği açısından fevkalade önemli" dedi.

Fidan, Ukrayna tahılının özellikle Afrika ülkeleri ve az gelişmiş ülkelerin gıda güvenliği açısından önemli olduğunu belirterek Türkiye'nin girişimleriyle anlaşmanın sağlanması sürecini anımsattı.

Anlaşmanın 17 Temmuz'a kadar fevkalade şekilde bir kesinti olmadan işlediğini söyleyen Fidan, "Seçimlerden birkaç hafta önce tekrar kesilmesi söz konusuydu. Sayın Cumhurbaşkanı'mız (Recep Tayyip Erdoğan) tekrar araya girerek, Rusya Devlet Başkanı (Vladimir Putin) ile konuşarak sürecin uzamasını sağlamıştı. Bu kez 17 Temmuz'dan itibaren sürecin uzatılmayacağına ilişkin Rusya tarafından bir beyanat var. Buna mukabil Birleşmiş Milletler'in (BM) ve bizim tekrar süreci nasıl hayata geçirebiliriz diye ciddi arayışlarımız var" diye konuştu.

"Tekrar hayata geçirmek için uğraşıyoruz"

Fidan, anlaşmayla 33 milyon ton tahılın dünya marketlerine ulaştığını belirterek bu tahılın ulaşmaması durumunda dünya gıda güvenliğinin büyük tehlikeye girebileceğini, gıda fiyatlarındaki dalgalanmaların ekonomileri ciddi şekilde etkileyeceğini, beslenme sorunu olan ülkelerdeki açlık sorununun daha da şiddetli hale geleceğini söyledi.

Fidan, bu nedenle anlaşmayı tekrar hayata geçirmek için çalıştıklarını dile getirdi.