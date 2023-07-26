Hakan Fidan'dan Yunan mevkidaşına geçmiş olsun mesajı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis'e ülkede devam eden yangınlar için geçmiş olsun mesajı gönderdi.

DHA

Komşu ülke Yunanistan, orman yangınlarıyla mücadele ediliyor.

Bölgede alevler 9'uncu gününde de yükselmeye devam ediyor.

Rodos Adası’ndan yayılan ve giderek büyüyen orman yangını büyük korkuya neden oldu. Bunun üzerine yerleşim yerinin tehlike altında olması nedeniyle çok sayıda ev ve otel tahliye edildi.

Tüm dünya çalışmaları yakından takip etmeye başladı.

Öte yandan Eğriboz Adası'ndaki Karistos bölgesi de alevlere teslim oldu.

Eğriboz adasında orman yangınlarına müdahale ettiği sırada düşen yangın söndürme uçağındaki 2 pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu. Olaydan sonra Yunanistan Silahlı Kuvvetleri’nde 3 günlük yas ilan edildi.

Ülkede söndürme çalışmaları devam ederken, pilotların hayatı kaybetmesi nedeniyle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis’e bir mesaj gönderdi.

Geçmiş olsun mesajı

Fidan, mesajında, Yunanistan’da devam eden yangınlar için geçmiş olsun dileklerini, yangın söndürme uçağının düşmesi sonucunda hayatını kaybeden 2 pilot için de taziyelerini iletti.