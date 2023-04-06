Hakkari'de 508 kilogram metamfetamin ele geçirildi Yüksekova'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda arazide 508 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

DHA

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesine bağlı Akpınar köyü kırsalında uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde ihbar aldı.

Alınan ihbar üzerine jandarma ekiplerince bölgeye operasyon düzenlendi.

126 kilogram sıvı, 382 kilogram kristal metamfetamin

Narkotik kopeklerinin de yer aldığı operasyonda, yapılan arama- tarama faaliyetinde, arazide toprağa gömülü vaziyette 126 kilogramı sıvı, 382 kilogramı ise kristal olmak üzere toplam 508 kilogram metamfetamin ile 79 kilogram asetik anhidrit ele geçirildi.

Bölgedeki operasyonlarını sürdüren ekipler, olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.