Hamza Dağ'dan seçim yasaklarına uymayan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki 18:00'dan itibaren propaganda yasaklarının başlamasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu, saat 19:05'te bu yasağı deldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP liderine tepki gösterdi.

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Seçime saatler kala artık siyasi partiler ve seçimin içerisinde rol alan diğer şahıs ve kuruluşlar için 18:00'dan itibaren propaganda yasağı başladı.

Millet İttifakı'nın adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 19:05'te, "Bay Kemal'in en çılgın projesi demokrasidir gençler" diye paylaştığı video ile yasağı hiçe saydı.

Alınan seçim propaganda yasağının hemen akabinde paylaşım yapan CHP liderinin yasağı çiğnemesi tepki çekti.

Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal'in en çılgın projesi demokrasidir gençler. Çünkü demokrasi ve özgürlük, gençlere hediye edilebilecek en iyi devrimdir" diye videolu paylaşım yaparken demokrasinin gereği olan yasakları da çiğnemiş oldu.

"Demokrasi haydutluğu"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, söz konusu duruma şu sözlerle tepki gösterdi:

Seçim yasakları başlamış olmasına rağmen koalisyon masasının adayı Kılıçdaroğlu, bugün saat 19.00'da video yayınlayacağını duyurdu. Bu yapılan alenen kanun tanımazlık ve demokrasi haydutluğudur. Milletimiz bu kanun tanımaz tavra karşı gereken cevabı verecektir.

"Belli ki hukuku çiğneyerek siyasete veda edecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da sosyal medya paylaşımında, "Belli ki hukuku çiğneyerek siyasete veda edecek" ifadesini kullandı.