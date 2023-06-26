Hatay, Gaziantep ve Adıyaman'a yeni valiler atandı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre Hatay Valiliği'ne Mustafa Masatlı, Gaziantep Valiliği'ne Kemal Çeber ve Adıyaman Valiliği'ne Osman Varol getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Hatay Valiliği'ne Mustafa Masatlı, Gaziantep Valiliği'ne Kemal Çeber, Adıyaman Valiliği'ne Osman Varol atandı. Diğer atama karaları Savunma Sanayii başkan yardımcılıkları görevlerine Hüseyin Avşar, Hakan Karataş, İhsan Kaya, Gökhan Uçar ve Mustafa Murat Şeker getirildi. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı'na Derya Örs atanırken Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) üyelikleri Çiğdem Uçar ve Şeref Safa'nın oldu.