Hatay, Gaziantep ve Adıyaman'a yeni valiler atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hatay Valiliği'ne Mustafa Masatlı, Valiliği'ne Kemal Çeber, Adıyaman Valiliği'ne Osman Varol atandı.

Diğer atama karaları

Savunma Sanayii başkan yardımcılıkları görevlerine Hüseyin Avşar, Hakan Karataş, İhsan Kaya, Gökhan Uçar ve Mustafa Murat Şeker getirildi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı'na Derya Örs atanırken Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) üyelikleri Çiğdem Uçar ve Şeref Safa'nın oldu.