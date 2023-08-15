HDP'den Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına ilk yorum: Bir suda bir defa yıkanılır Ekrem İmamoğlu'nun partiler üstü bir ittifak vaadiyle duyurduğu ikinci kez İBB adaylığına ilk yorumu yapan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen, "Bir suda bir defa yıkanılır" ifadesini kullandı.

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CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu delege sistemi karşısında şansı olmadığını anlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzünü İstanbul'a çevirdi.

Düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendiren İmamoğlu, "İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum." dedi.

İmamoğlu bu sözlerine, partiler üstü bir ittifak kurarak İstanbul'u ikinci kez kazanacaklarını ekledi.

Bu gelişmeye ilk yorum HDP'den geldi.

"Henüz ittifak konuşma zamanı değil"

Konuya ilişkin Duvar'dan Ceren Bayar'a konuşan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen, önceliklerinin kendi ittifakları olan Emek Özgürlük İttifakı’nı geliştirmek olduğunu belirterek seçim ve ittifak konuşacak zamanın henüz gelmediğini söyledi.

"Bir suda bir defa yıkanılır"

HDP'nin CHP adayları için aday çıkartmadığı seçim dönemlerini hatırlatan Türkmen, şöyle konuştu: