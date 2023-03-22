HDP'den İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu hakkında çirkin paylaşım Aday belirleme sürecinde yaşanan kavgalar sonrasında İYİ Parti'ye yönelik tepkilere cevap veren ve Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP arasındaki ilişkiyi yerden yere vuran İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, HDP'nin hedefi oldu.

14 Mayıs seçimlerine haftalar kala muhalefet cephesi bir kez daha karıştı.

6'lı masanın aday belirleme sürecinde yaşanan kavgalarda sesi en çok çıkan ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile yapılan masa altı pazarlıklarına en çok tepki gösteren isimlerden biri olan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, düzenlediği basın toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık dayatmasından HDP ile olan ilişkilerine kadar birçok konuya değinerek CHP ve HDP'yi adeta bombaladı.

HDP'den çirkin paylaşım

HDP, Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamalarının ardından çirkin bir paylaşım yaptı.

HDP Gençlik Teşkilatı, HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun 2 yıl önce yaptığı paylaşımı tekrar paylaşarak Ağıralioğlu'nu hedef aldı.