HDP'li Mehmet Rüştü Tiryaki: Kılıçdaroğlu'nun seçildiği açıklanacak

ANKA

Türkiye sandığa gitti, seçmen kararını verdi. Artık gözler sandıktan çıkacak sonuçlarda...

Parti genel merkezinde oylama sonuçları, oyların sayımı ve buna yapılan itirazlarla ilgili basın toplantısı düzenle HDP YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, şunları söyledi:

Bir kez daha karşınızdayız, öncelikle şunu söyleyeyim. Herkes rahat olsun. Anadolu Ajansı'nın bu manipülatif söylemlerinin hiçbirisine itibar etmeyin. Bunu çok açık ve net biçimde söylüyorum. Rakamlarla söylersem daha net anlaşılacaktır. Daha önce de söylemiştim, 18:30'da Erdoğan'ı yüzde 59,4 göstermişlerdi. Bundan sadece 3 saat sonra Erdoğan'ı yüzde 50,97 olarak göstermeye başladılar. Yani 3 saat içerisinde Anadolu Ajansı'nın verilerine göre Erdoğan'ın oyu yüzde 59,4'ten 50,97'ye düştü. Kılıçdaroğlu'nun oyu 18:30'da yüzde 33'tü Anadolu Ajansı verilerine göre, 21:30 verilerine göre yüzde 43,22. Yani 3 saatlik süre içerisinde Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 10 daha yüksek göstermeye başladılar. Bir diğer veri şu: milletvekili sayıları biliyorsunuz, 330'un üzerinde Cumhur İttifakı'nın çıkaracağını söylüyorlardı. Fakat şimdi Anadolu Ajansı'nın paylaştığı verilere göre milletvekili sayısı 313 civarında. Dolayısıyla sürekli olarak Erdoğan’ın oyları düşüyor. Cumhur İttifakı'nın çıkaracağı milletvekili sayısı. Bizi önce 0 milletvekiliyle göstermeye başladılar, şimdi ise 60 civarında milletvekili çıkaracağımızı söylüyorlar. Günün ilerleyen saatlerinde hep birlikte izleyeceğiz. Anadolu Ajansı gerçek rakamları açıklamak zorunda kalacak ve bu rakamlar değişecek. Genel bir rakam daha söylemek istiyorum: Tahminimiz odur ki ilk andan itibaren AK Parti'nin oy oranını gerçekte olduğundan yaklaşık yüzde 10 daha fazla gösteriyorlar, MHP'nin oy oranını da gerçekte olandan yaklaşık yüzde 5 daha fazla gösteriyorlar.

Peki, bu süre içerisinde rakamlarla ilgili başka bir soru var mı? Var. Televizyon kanallarında da çokça dile getirildi, sosyal medyada da tartışılıyor, şöyle bir sorun var. AK Parti ve MHP bazı sandıklarda özellikle muhalefetin oy oranının yüksek olduğu sandıklarda sandık sonuçlarına itiraz ediyor. Kurul üyelerinin çoğunluğu kendilerinde olduğu için sandıkların tekrar sayılmasını sağlıyorlar veya sandık sonuç tutanağının düzenlenmesi, imzalanması ve birleştirilmesi amacıyla ilçe seçim kuruluna gönderilmesini engellemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla şu anda Anadolu Ajansı'nın kamuoyuyla paylaştığı ve bazı TV kanallarının da kullandığı verilerin Cumhur İttifakı lehine, Erdoğan lehine bu kadar yüksek olmasının bir diğer nedeni de bu. Fakat bu itirazları sonsuza kadar sürdüremezler, birkaç kez saysalar da bazı sandıklardan itirazlardan sonuç alsalar da eninde sonunda o rakamları değiştiremeyecekler ve gecenin ilerleyen saatlerinde sabaha doğru tabloyu herkes görecek. Ve büyük olasılıkla seçim ikinci tura kalmayacak, ilk tur sonuçlarına göre Erdoğan kaybedecek, Kılıçdaroğlu'nun seçildiği açıklanacak.



Cumhur İttifakı'nın 300’ün üzerinde milletvekili çıkarmayacağını hep birlikte göreceğiz. Ekranları başında sonuçları izleyen yurttaşlarımızın bir kısmının moralinin bozuk olduğunu biliyoruz. Bizi arıyorlar sık sık soruyorlar. Bir kez daha söylüyorum: herkes rahat olsun, eminim ki sabah bambaşka bir Türkiye'ye uyanacağız, sonuçların böyle olmadığını hep birlikte göreceğiz. Anadolu Ajansı da çukur medyası da iktidarın borazanlığını basın mensupları da televizyonlar da gerçekleri açıklamak zorunda kalacaklar. Durum bundan ibarettir.